Полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в Калифорнии - СМИ

4 апреля 2018 07:54 (UTC+04:00)

Стрельба в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в США была открыта жительницей штата Калифорния по имени Насим Агдам.

Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

По их данным, женщина, которая после стрельбы покончила с собой, проживала в городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к компании YouTube.

Телекомпания NBC в свою очередь сообщает, что Агдам было 39 лет. Она была вооружена пистолетом. По информации источников, женщина знала одного из пострадавших - мужчину, который, вероятно, и являлся ее изначальной целью нападения. Он госпитализирован и находится в критическом состоянии.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили еще две женщины. В полиции считают, что они не были целями для нападения, сообщает ABC.

Стрельба произошла в штаб-квартире YouTube, расположенной в городе Сан-Бруно. Причиной произошедшего, по предварительным данным, был бытовой конфликт. После стрельбы Агдам покончила с собой.

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