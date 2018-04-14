Силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по двум объектам в Сирии

14 апреля 2018 07:05 (UTC+04:00)

Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Об этом сообщил в пятницу вечером на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

"В 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия, - заявил он. - Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения".

"Первая цель, - продолжил он, - это научно исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром для разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса".

Данфорд заявил, что эта волна авиаударов по Сирии завершена.

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