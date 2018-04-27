Трамп заявил, что хочет поладить с Россией

27 апреля 2018 21:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит в отношении России "самый жесткий курс", но выступает за то, чтобы две страны "поладили", передает РИА Новости.

В пятницу комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о так называемом "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году и "сговоре" окружения Трампа с Россией. Доказательств такого сговора конгрессмены не обнаружили.

"Я уже много раз говорил, что не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем я. С учетом сказанного, если бы мы смогли поладить с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он также еще повторил, что "никакого сговора не было", а попытки доказать обратное являются "охотой на ведьм". Сам доклад президент назвал "замечательным".

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