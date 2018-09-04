США заявили о сохранении угрозы ракетного удара со стороны КНДР

4 сентября 2018 22:40 (UTC+04:00)

США считают, что угроза ракетного удара со стороны Северной Кореи сохраняется, заявил во вторник заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд, передает РИА Новости.

"Северная Корея, по поводу которой у нас сохраняется обеспокоенность по поводу ракетной угрозы", — сказал он на слушаниях в конгрессе, перечисляя источники угроз.

Он отметил, что за последние годы возможности КНДР в этой сфере выросли, и охарактеризовал их как "значительные" и "заслуживающие внимания".

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