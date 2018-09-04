США заявили о сохранении угрозы ракетного удара со стороны КНДР

США считают, что угроза ракетного удара со стороны Северной Кореи сохраняется, заявил во вторник заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд, передает РИА Новости.

"Северная Корея, по поводу которой у нас сохраняется обеспокоенность по поводу ракетной угрозы", — сказал он на слушаниях в конгрессе, перечисляя источники угроз.

Он отметил, что за последние годы возможности КНДР в этой сфере выросли, и охарактеризовал их как "значительные" и "заслуживающие внимания".

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