Госдеп в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажу за рубеж вооружений на $70 млрд

6 октября 2018 14:46 (UTC+04:00)

Госдепартамент выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму в 69,7 миллиарда долларов в прошлом 2018 финансовом году (начинается в США с 1 октября). Об этом сообщила газета Defence News, передает в субботу ТАСС.

В соответствии с национальным законодательством разрешения выдает внешнеполитическое ведомство, о чем обычно сообщает управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security and Cooperation Agency). Американская администрация при этом уведомляет Конгресс США о принятом ею соответствующем решении.

Законодателям предоставляется 30 дней на изучение нового военного контракта и его возможное блокирование. Однако впоследствии по ходу переговоров цена и количество оружия и техники могут меняться. Президент США Дональд Трамп выступает за активизацию продаж американского оружия иностранным государствам, тем не менее объем одобренных Госдепартаментом сделок в 2017 финансовом году был выше - 75,9 миллиарда долларов.

Всего внешнеполитическое ведомство утвердило свыше 70 контрактов. Так, больше всего было одобрено запросов из стран Европы - 31 на 37,34 миллиарда долларов. На втором месте страны Ближнего Востока - 22,12 миллиарда долларов с 23 контрактами, следом идут государства Азиатско-Тихоокеанского региона с 8,85 миллиарда долларов и 12 сделками.

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