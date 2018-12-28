Помпео возглавит делегацию США на инаугурации президента Бразилии

28 декабря 2018 02:44 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Бразилию и Колумбию с 31 декабря по 2 января, в Бразилии он возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых инаугурации нового бразильского президента Жаира Болсонару. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает госдепартамент.

"С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит делегацию (США) на инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Больсонару", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Помпео проведёт встречи с высокопоставленными бразильскими чиновниками, включая и самого Болсонару.

Инаугурация пройдет 1 января. Болсонару стал президентом по итогам второго тура выборов в конце октября. Он представляет консервативную Социал-либеральную партию.

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