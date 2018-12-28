Болтон заявил, что в Турции и Израиле обсудит борьбу с ИГ после вывода войск США из Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в пятницу, что во время своей поездки в Турцию и Израиль в январе 2019 года обсудит следующий этап борьбы с "Исламским государством" (ИГ) после вывода войск США из Сирии. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С нетерпением жду поездки в Израиль и Турцию в январе. Мы обсудим нашу дальнейшую работу по решению проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры в регионе, включая следующий этап борьбы с ИГ после того, как США начнут возвращать войска домой из Сирии", - написал он.

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