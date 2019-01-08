Канада и США не ведут и не планируют переговоров об отмене пошлин на металлы

8 января 2019 05:19 (UTC+04:00)

Канада и Соединенные Штаты не ведут и пока не планируют начинать переговоры об отмене американских пошлин на канадские сталь и алюминий. Об этом, как передает в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Оттаве.

"США и Канада не ведут переговоров по снятию пошлин с металлов и не планируют [пока] делать этого", - сказал он. Источник также пояснил, что фраза про "следующие шаги", которую упоминает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо в заявлении о его разговоре с президентом США Дональдом Трампом относительно этой темы, не более, чем "оборот речи". При этом он добавил, что Трюдо продолжает "давить" на Трампа с тем, чтобы в итоге отменить эти тарифы.

Ранее в понедельник пресс-служба главы канадского правительства проинформировала о телефонном разговоре Трюдо и Трампа. В частности, лидеры двух стран затронули тему американских пошлин на канадские сталь и алюминий и "обговорили следующие шаги" в отношении их возможного снятия.

В марте 2018 года Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза - ближайших экономических партнеров США. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности.

В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары. В октябре Трюдо заявил, что отмена этих тарифов является одним из приоритетов Канады, а в декабре глава МИД страны Христя Фриланд подчеркнула, что канадское правительство продолжает считать незаконными и несправедливыми американские пошлины на канадские сталь и алюминий, которые "несовместимы с нашими тесными отношениями".

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