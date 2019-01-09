Помпео пообещал ужесточить давление на Иран в ближайшее время

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник пообещал удвоить в ближайшее время дипломатическое и экономическое давление на Иран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вы увидите в ближайшие дни и недели, мы удваиваем не только наши дипломатические усилия, но и усилия в сфере торговли, чтобы оказать настоящее давление на Иран и добиться того, что мы решили в мае", - сказал он журналистам по итогам встречи с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

Текст его ответов распространил госдепартамент.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

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