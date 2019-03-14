Пилоты Boeing 737 MAX за два года 23 раза сообщали о проблемах

Отчеты информационной системы авиационной безопасности (ASRS) показали, что с 2017 года у экипажей Boeing 737 MAX 23 раза возникали какого-либо рода проблемы с самолетом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал CNN.

Многие из этих сообщений были классифицированы как "менее серьезные", однако в двух случаях речь шла о неожиданном снижении самолета. Еще один пилот заявил о внезапном наборе высоты, а другой жаловался на проблемы с выравниванием самолета на неправильной высоте. При этом телеканал отмечает, что в некоторых отчетах пилоты не уточняли конкретную модель 737 MAX.

ASRS является добровольной конфиденциальной системой отчетности Федерального авиационного управления США (FAA), которая позволяет пилотам и другим членам экипажа самолета конфиденциально сообщать о промахах и неполадках в интересах повышения безопасности полетов.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Небо для лайнера этого типа уже закрыли несколько десятков стран, включая Китай, Индонезию, США, государства ЕС и Латинской Америки.

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