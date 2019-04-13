Хакеры получили данные о тысячах полицейских и сотрудников федеральных служб США

13 апреля 2019 08:01 (UTC+04:00)

Неизвестные хакеры похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и намерены ее продать. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал TechCrunch, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, группе хакеров удалось получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико (штат Вирджиния). Полученный ими массив информации включает в себя имена сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адреса, сведения об их электронной почте и должностях. По данным TechCrunch, речь идет примерно о 4 тыс. различных записей.

Как сообщает интернет-портал, хакеры выложили часть похищенных ими данных на своем сайте, на каком именно, не уточняется в целях безопасности. Киберпреступники заявили журналистам интернет-портала, что взломали и другие ресурсы и намерены продать имеющуюся у них информацию. Как отмечается в публикации, в группу хакеров входят не менее 10 человек.

Хакеры сообщили журналистам TechCrunch, что также располагают и другими сведениями о сотрудниках федеральных ведомств США и общественных организаций.

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