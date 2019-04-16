США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

16 апреля 2019 02:31 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты в 2018 году почти в два раза увеличили экспорт нефти и довели его до 2 млн баррелей в сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Информационное управление при Министерстве энергетики США.

"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства. В Минэнерго отмечают, что в прошлом году США экспортировали черное золото в 42 страны и территории по всему миру.

При этом "в течение года направления экспорта существенно менялись, поскольку экспорт американской нефти в Китай упал" до 228 баррелей в сутки, а поставки в такие страны, как занимающая первое место в списке крупнейших импортеров американского черного золота Канада (378 тыс. баррелей в сутки, или 19% от экспорта) и Республика Корея (236 тыс. баррелей нефти в сутки, второе место), возросли. Крупнейшим регионом-импортером американской нефти стала Азия.

В ведомстве подчеркнули, что рост экспорта напрямую связан с тем, что объем добычи нефти в США в прошлом году достиг 10,96 млн баррелей в сутки. Он вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и побил рекорд, установленный в 1970 году.

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