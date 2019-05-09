Пентагон: условия для полного вывода войск США из Афганистана не достигнуты

9 мая 2019 01:25 (UTC+04:00)

США не готовы к полному выводу войск из Афганистана, поскольку необходимые для этого условия пока не достигнуты. С таким заявлением выступил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Данфорда, США "вынуждены оказывать давление на террористические группировки, [потому что], в противном случае, они окажут давление на Соединенные Штаты". "Я знаю, то что мы так долго находимся там, может огорчать вас и всех американцев, но прямо сейчас мое суждение заключается в том, что условий для полного вывода [войск] нет", - сказал он.

"В конце концов, я уверен, что не существует военного решения [в афганском урегулировании], - продолжил Данфорд. - Я считаю, что нам нужно сохранять контртеррористическое присутствие до того момента, пока в Афганистане продолжаются волнения".

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад с 25 марта по 10 апреля посетил ряд стран, в том числе Афганистан. В Кабуле Халилзад обсудил с представителями афганского правительства необходимость достижения прогресса в межафганском диалоге.

Несмотря на более чем 17 лет войны, ситуация в Афганистане остается напряженной, происходят регулярные боевые столкновения, более 50% территории страны находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ). Ситуация осложняется тем, что в стране появились отряды из наиболее радикальных исламистов, отколовшихся от талибов и объявивших о поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

США ведут переговоры о мире с талибами, которые, по имеющейся информации, включают вывод американских войск из этой страны.

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