Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с ней и с Китаем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент в очередной раз раскритиковал Берлин за его нежелание увеличивать военные расходы, которые, по его мнению, составляют 1% ВВП, в связи со взятыми ранее на себя обязательствами в качестве страны - участницы НАТО довести их до 2% ВВП. "Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод, и, как предполагается, мы должны защищать Германию от России. Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу... Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят [ни с кем] ладить", - отметил президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он подчеркнул, что завершенное спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году "повредило отношениям [США] со многими странами".

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