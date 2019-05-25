Помпео поручил одобрить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана

25 мая 2019 01:51 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепу одобрить сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану, говорится в сообщении, распространённом госдепом в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я принял решение в соответствии со статьей 36 Закона о контроле над экспортом оружия и поручил (государственному) департаменту немедленно завершить (процесс работы) над официальными уведомлениями о 22 незавершенных сделках на поставку оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов, (которые будут направлены) на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров", - говорится в заявлении.

"Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживаться и защищаться от Исламской Республики Иран", - подчеркнул он.

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