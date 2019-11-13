Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35

Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35. Об этом он заявил в среду журналистам на встрече с президентом Турции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем говорить по поводу С-400, мы будем говорить об этом, а также об истребителях F-35", - сказал американской лидер. "Мы можем позднее проинформировать вас об этом, потому что у нас будет вторая встреча через какое-то время", - добавил Трамп, отметив, что может затронуть эту тему на последующей совместной пресс-конференции с турецким лидером.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.