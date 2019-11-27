Городской совет Нью-Йорка проголосовал за запрет вейпов

27 ноября 2019 01:00 (UTC+04:00)

Городской совет Нью-Йорка почти единогласно проголосовал за запрет ароматизированных электронных сигарет (вейпов), сообщает CNBS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За это решение высказались 42 члена совета, двое - против. Как рассказал телеканалу представитель мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, глава города намерен подписать законопроект.

Ранее законодательное собрание штата Массачусетс одобрило законопроект, предусматривающий запрет вейпов.

Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 40, более 2 тысяч человек пострадали от легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. Если губернатор Массачусетса подпишет принятый законопроект, и он станет законом, Массачусетс будет первым штатом в стране, полностью запретившим ароматизированные электронные сигареты и табачные продукты на законодательном уровне.

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