Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за операции в Сирии и С-400

Комитет Сената Конгресса по иностранным делам в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) на своей странице в Twitter, передает в среду Trend cо ссылкой на ТАСС.

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Похожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса в конце октября.

Инициатива обязывает американского президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.

Суть инициативы

Законопроект обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции против министра национальной обороны Турции, начальника Генштаба ВС генерала Яшара Гюлера, министра финансов и казначейства Берата Албайрака. Госдепартамент должен будет предоставить Конгрессу доклад о других турецких должностных лицах, причастных к операции, а также об иностранных гражданах, предоставлявших Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения, которые могли бы быть использованы во время боевых действий в Сирии. Сенаторы считают, что против этих лиц также должны применяться санкции, связанные с заморозкой их активов и запретом на въезд на территорию США.

Законодатели также обязывают американского лидера ввести финансовые санкции в отношении крупного турецкого государственного банка Halkbank, а также в отношении любых других финансовых учреждений, которые, "по сведениям Госдепартамента, умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению". В середине октября Министерство юстиции США предъявило обвинения Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств.

Американское внешнеполитическое ведомство, министерство финансов, а также разведку обязывают предоставлять подробную информацию об активах, инвестициях, деловых интересах и доходах президента Турции Тайипа Эрдогана, а также членов его семьи. Вашингтонская администрация должна передать Конгрессу "отчет о последствиях вторжения [Турции в Сирию] для национальной безопасности" США.

Кроме того, отмечается в документе, американским властям запрещено "предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения", если они могут быть использованы во время операции в Сирии.

Санкции из-за С-400

Законодатели обязали вашингтонскую администрацию в связи с покупкой Анкарой С-400 применить рестрикции, которые предусмотрены принятым в США в 2017 году законом CAATSA. Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. Сенаторы также потребовали у госсекретаря предоставить им доклад об оценках роли Турции в НАТО и перспектив выполнения Анкарой пунктов Североатлантического договора.

23 октября Трамп отменил санкции, введенные 14 октября в отношении Турции в связи с ее военной операцией на северо-востоке Сирии, однако оставил за собой право восстановить ограничительные меры, а также существенно увеличить пошлины на турецкие товары в случае невыполнения Анкарой взятых на себя обязательств.

Операция Турции в регионе

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

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