Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии

22 января 2020 08:27 (UTC+04:00)

Правительство США впервые с 2008 года намерено направить посла в Боливию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник посольство североамериканской страны после встречи и.о. президента Боливии Жанин Аньес с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.

"Замгоссекретарь Хейл объявил о решении США продвинуться в вопросе обмена послами с Боливией в связи с новыми возможностями, которые открылись для укрепления двусторонних отношений", - цитирует газета La Razon заявление посольства.

По данным дипмиссии, во время встречи Аньес и Хейл также обсудили предстоящие выборы президента Боливии, запланированные на 3 мая.

В 2008 году экс-президент Боливии Эво Моралес объявил посла США в Ла-Пасе персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков. Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша - младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют свои международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.

В конце ноября прошлого года МИД Боливии сообщил, что правительство Аньес, взявшей на себя обязанности главы государства после отставки Моралеса, назначило Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом республики в США.

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