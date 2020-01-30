Boeing впервые за 12 лет объявил о чистом годовом убытке в размере $636 млн

Чистый убыток американской корпорации Boeing в 2019 году составил $636 млн против чистой прибыли в размере $10,46 млрд, зафиксированной в 2018 году. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете компании за четвертый квартал прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно отчету, годовая выручка компании составила $76,559 млрд, сократившись на 24% по сравнению со 101,127 млрд долларов годом ранее. Операционные убытки достигли 1,975 млрд долларов в прошлом году, а в позапрошлом году доходы превысили расходы на $11,987 млрд. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тыс. пассажирских самолетов, составляет $463 млрд.

Boeing понес убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года, отмечает телеканал CNBC. "Мы признаем, что у нас впереди много работы", - заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун. "Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX [самолетов "Боинг-737 макс"] и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", - добавил он.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать самолеты.

Кэлхун ранее в интервью CNBC заявил о намерении снова запустить производство Boeing-737 MAX до того, как авиарегулятор США выдаст сертификат на полеты авиалайнеров этой серии. Как информировала ранее телекомпания CNN, сборка 737 MAX была приостановлена 20 января. Boeing, несмотря на прекращение эксплуатации, продолжала собирать эти самолеты, но более низким темпом. Соответственно на предприятиях компании в штатах Вашингтон и Техас скопилось около 400 простаивающих 737 MAX.

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