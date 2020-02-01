Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

"Исходя из твердой приверженности гарантировать способность наших вооруженных сил противостоять любым угрозам, президент США Дональд Трамп отменяет введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин за пределами Корейского полуострова, - отмечается в тексте. - Министерство обороны США определило, что подобные ограничения ставят вооруженные силы в ущербное положение в ходе конфликта".

Пентагон вводит новую политику по данному вопросу, обратили внимание в Белом доме. "Политика заключается в том, чтобы разрешить в исключительных обстоятельствах использовать нестойкие наземные мины, которые снижают непреднамеренный ущерб для гражданских лиц и сил партнеров", - говорится в сообщении.

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