ВМС США провели испытание ракеты Trident II без боевой части
Военно-морские силы (ВМС) США провели в воскресенье испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ВМС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса "Огайо" в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния). "Испытание призвано проверить состояние Trident II и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил", - отметили в ВМС.
Ракеты Trident II изначально планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок их службы был продлен до 2040-х годов.
Лента новостей
Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна в тупик перед сопредседателями Минской группы и силовыми центрами мира
Хикмет Гаджиев: Мировое сообщество вновь стало свидетелем беспомощности Армении и разгрома ее лживых тезисов
Хикмет Бабаоглу: Президент Ильхам Алиев убедительно доказал всем, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану
Евгений Михайлов: Президент Азербайджана аргументированно затмил Пашиняна фактами по Карабаху в Мюнхене
Состоялась церемония награждения победителей и призеров в синхронной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира (ФОТО)
Президент в контексте истории и международного права донес до мира, что Нагорный Карабах - азербайджанская территория - Арзу Нагиев
В Баку прошла церемония награждения победителей по прыжкам на акробатической дорожке в рамках Кубка мира (ФОТО)
В Баку продолжаются финальные соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У двух граждан Азербайджана, размещенных в Клинический медицинский центр, нет подозрений на коронавирус
Первое место по прыжкам на акробатической дорожке в рамках Кубка мира в Баку занял американский гимнаст
Состоялась церемония награждения победителей и призеров в индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира (ФОТО)
В Мюнхене Пашинян вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! - армянский политолог
Гимнастка из Китая стала лучшей индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира в Баку
Пашинян остался беспомощным перед исторической правдой и фактами, озвученными Президентом Ильхамом Алиевым - политолог