Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем важность установления режима перемирия в Сирии, а также политическое урегулирование в Афганистане, сообщили в госдепе.
Встреча прошла в пятницу в Нью-Йорке.
"Госсекретарь Помпео и генеральный секретарь Гутерреш обсудили прогресс в направлении политического урегулирования в Афганистане, а также развитие ситуации в Йемене, Ливии и Сирии. По Сирии они обсудили важность установления продолжительного режима перемирия, а также продолжение доставки одобренной ООН помощи", - следует из распространенного комментария.
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