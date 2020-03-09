Трамп оценил эффективность мер против коронавируса

Президент США уверен, что решение его администрации ограничить поездки граждан в ряд стран было эффективной мерой против распространения коронавируса в США, об этом он написал в понедельник в Twitter на фоне растущей критики в отношении недостаточных мер в борьбе с распространением COVID-19, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Лучшее решение было самым жестким из всех, и оно спасло много жизней – это принятое на очень раннем этапе решение о приостановке поездок в и из ряда районов мира!" - написал президент США, посетовав на обилие "фейк-ньюс" в СМИ.

В настоящее время на территории США выявлены более 560 заболевших, в 22 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

Между тем специалисты предупреждают, что число заболевших будет расти на фоне неэффективных мер по сдерживанию заболевания и в связи с задержками диагностирования. Так, несмотря на то, что президент США заявил, что каждый желающий может сдать анализ на коронавирус, количество тестов ограничено и проведение их затруднено. Специалисты предупреждают, что ситуация с распространением коронавируса близка к эпидемии.

Бывший представитель администрации по контролю продуктов питания и медикаментов Скотт Готтлиб заявил в интервью CBS, что в США "идет эпидемия" коронавируса и сейчас начинается "период стремительного роста" числа заболевших. По его мнению, время сдерживания прошло и теперь надо реализовывать стратегию смягчения последствий.