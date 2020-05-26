В Калифорнии разрешили религиозные мероприятия численностью не более 100 человек

Рекомендации по проведению религиозных мероприятий в условиях пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, подготовили власти американского штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Максимальное число участников церемоний не должно превышать 100, причем желательно их проводить на открытом воздухе.

Религиозным деятелем настоятельно рекомендовано проводить службы для пожилых людей лишь в удаленном режиме. Кроме того, при проведении церемоний рекомендуется воздерживаться от хорового исполнения псалмов из-за угрозы распространения коронавируса воздушно-капельным путем, а также воздержаться от обмена молитвенниками и другими предметами, связанными с исполнением обрядов. Скамьи для верующих в церквях должны размещаться на расстоянии не ближе 2 метров друг от друга.

"Однако даже при соблюдении правил социального дистанцирования сбор представителей различных семей для религиозных церемоний создает достаточно высокий риск распространения COVID-19 (заболевание, вызванное коронавирусом - прим. ТАСС)", - привела телекомпания выдержку из рекомендаций калифорнийских властей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,65 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98 тыс. человек, включая более 29 тыс. в штате Нью-Йорк и свыше 3,7 тыс. - в Калифорнии.