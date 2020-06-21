Трамп призвал сажать на год в тюрьму за поджог американского флага

Президент США Дональд Трамп призвал принять закон, согласно которому наказанием за поджог американского флага будет год тюремного заключения. Об этом американский лидер заявил в субботу на митинге в городе Талса (штат Оклахома), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два дня назад левые радикалы в Портленде (штат Орегон) снесли статую Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли американский флаг", - сказал Трамп под возмущенные возгласы сторонников. Его выступление транслирует телеканал C-SPAN.

"Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, он отправляется в тюрьму на один год", - призвал хозяин Белого дома.

Американское законодательство в настоящее время не запрещает сжигать флаг США, поскольку это право, согласно трактовке Верховного суда, защищено первой поправкой конституции страны о свободе слова.