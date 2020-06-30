Власти штата Нью-Йорк ввели 14-дневный карантин для прибывающих из 16 штатов

Власти штата Нью-Йорк вводят обязательный 14-дневный карантин в отношении лиц, прибывающих из 16 штатов, где в последние дни выросло число зараженных коронавирусом. Об этом сообщил во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В условиях, когда растет число штатов со значительным распространением коронавируса, штат Нью-Йорк предпринимает меры для того, чтобы обеспечить безопасное и постепенное восстановление своей экономики, - отметил он. - Ранее мы установили для себя параметры для борьбы с коронавирусом, и, поскольку еще в 8 штатах эти параметры превышены, мы теперь будем требовать, чтобы лица, приезжающие в Нью-Йорк из этих штатов, проходили карантин на протяжении 14 дней".

24 июня губернаторы трех штатов - Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута - объявили о введении карантина для лиц, прибывающих из 8 штатов. Во вторник в этот перечень включены Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айова, Айдахо, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129 тыс. человек, в том числе 31 403 в штате Нью-Йорк, 14 992 - в штате Нью-Джерси, 8 094 в штате Массачусетс, 6 902 в штате Иллинойс и 6 614 в штате Пенсильвания.