Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США в Калифорнии возросло до 59

Количество пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) увеличилось до 59 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник на своей странице в Twitter Управление надводных сил Тихоокеанского флота США.

По данным управления, пострадали 36 военнослужащих и 23 гражданских лица. У некоторых из них тепловой удар и отравление дымом. Всем была оказана медицинская помощь. Ни один военный моряк не госпитализирован.

Управление надводных сил Тихоокеанского флота США ранее в понедельник сообщало о 57 пострадавших. Пожар пока не потушен.

О возгорании на борту Bonhomme Richard стало известно накануне. Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.