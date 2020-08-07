Трамп подписал исполнительный указ о мерах против TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ, запрещающий проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance - и ее дочерними предприятиями. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа. Под него подпадают "любые сделки <...> с ByteDance или ее дочерними компаниями".

"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности", - говорится в указе Трампа.