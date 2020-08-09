Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 5 млн

Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, достигло в воскресенье 5 000 603. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 162 441 человек. Выздоровели 1 643 118 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения - 555 797 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Флорида (526 577), Техас (497 900) и Нью-Йорк (420 345).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931.