Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2021 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила в среду пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", - говорится в заявлении.