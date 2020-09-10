Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2021 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила в среду пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", - говорится в заявлении.
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