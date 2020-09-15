В Нью-Мексико нашли мертвыми сотни тысяч перелетных птиц

Американские ученые обнаружили мертвыми несколько сотен тысяч перелетных птиц на территории штата Нью-Мексико. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Значительное число мертвых птиц сперва нашли 20 августа на ракетном полигоне Уайт-Сэндс и в районе местного заповедника. Впоследствии выяснилось, что это не единичный случай: сотни мертвых птиц обнаружили по всему штату.

"Это шестизначное число. Судя по тому, что мы видим, речь идет о сотнях тысячах или даже миллионах птиц", - заявила профессор университета штата Нью-Мексико Марта Десмонд. Мертвые птицы, в том числе воробьи и черные дрозды, также были найдены в штатах Колорадо и Техас и в соседней Мексике.

Ученые изучают причины массовой гибели птиц. Одним из факторов называют бушующие в штате Калифорния лесные пожары, которые вынуждают птиц начинать миграцию раньше, чем они к этому готовы. Так, по словам Десмонд, птицам могло не хватать жира, необходимого для миграции. Кроме того, некоторые из них могли умереть из-за повреждения легких от калифорнийских пожаров.

Теперь мертвых птиц отправят в специальную лабораторию в штате Орегон, где установят точную причину их гибели. "Это опустошительно. Мы потеряли в США с 1970 года более 3 млн птиц, плюс значительно сократилась популяция насекомых", - рассказала Десмонд, отметив негативные последствия изменения климата для биоразнообразия Соединенных Штатов.

Согласно последним данным CNN, наиболее тяжелая ситуация с природными пожарами сложилась в Орегоне и Калифорнии. Всего в десяти западных штатах полыхают около 90 крупных лесных пожаров. Их общая площадь составляет порядка 1,8 млн га.