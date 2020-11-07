CNN: Байден получил 270 голосов выборщиков, нужные для победы в гонке

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. С таким прогнозом выступил в субботу телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его оценкам, Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, он у него теперь 273 голоса выборщиков, у Трампа - 213.

Аналогичную оценку представили агентство Associated Press и телеканал NBC.