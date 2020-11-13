Фондовые торги в США завершились снижением индексов
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в четверг по итогам торговой сессии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 317,46 пункта (1,08%) и остановился на отметке 29 080,17 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 35,65 пункта (1,00%) и оказался на отметке 3 537,01 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 76,84 пункта (0,65%), до 11 709,59 пункта.
Нефть марки WTI подешевела. К 16:46 по времени Восточного побережья США (00:46 мск) цена поставок энергоносителя в декабре снизилась на $0,47 (1,13%), до $40,98.
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