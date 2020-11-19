Мэр Нью-Йорка назвал неизбежным ужесточение санитарных мер из-за распространения COVID-19

США 19 ноября 2020 22:15 (UTC+04:00)
Мэр Нью-Йорка назвал неизбежным ужесточение санитарных мер из-за распространения COVID-19

Власти Нью-Йорка намерены в ближайшие дни вновь ввести жесткие санитарные ограничения в свете распространения коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, введение ряда соответствующих мер - "это лишь вопрос времени". В их числе запрет для ресторанов на прием клиентов в помещении, а также закрытие спортивных залов. "Вероятнее всего, это произойдет в течение недели или двух", - пояснил он.

"Вторая волна надвигается на нас, на наш город, - отметил мэр, говоря о распространении инфекции. - Нам нужно принимать меры. Уже ясно, что нам потребуется ввести жесткие ограничения".

С четверга в Нью-Йорке из-за роста числа инфицированных закрыты для посещения все школы, кроме частных. Де Блазио выразил надежду на то, что они вскоре откроются.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 11,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 250 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, инфицированы более 574 тыс. человек, умерли свыше 34 тыс.

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