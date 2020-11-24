В Пентагоне выразили готовность начать мероприятия в рамках передачи власти Байдену

Пентагон немедленно приступает к реализации со своей стороны мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации. Это следует из распространенного в понедельник заявления американского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) вечером команда Джозефа Байдена и Камалы Харрис <...> связалась с министерством обороны и на основании заключения главы Управление по общим вопросам администрации США мы немедленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис", - сказано в заявлении.