Байден намерен назвать кандидата на пост министра обороны США 11 декабря

Избранный президент США Джозеф Байден планирует объявить кандидатов на пост министра обороны и другие должности в будущей администрации до Рождества, которое отмечается 25 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте переходной команды демократа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Избранный президентом Байден назовет имена новых членов кабинета до Рождества. Кандидаты на должности министра обороны, а также членов экономического блока кабинета будут объявлены до завершения этой недели", - говорится в сообщении.

Как передавало агентство Reuters, Байден, отвечая ранее в понедельник на вопросы журналистов, сказал, что намерен назвать имя кандидата на пост шефа Пентагона 11 декабря. Демократ может выдвинуть кандидата на должность министра юстиции, генерального прокурора США на этой неделе.

По сведениям портала Axios, одним из возможных кандидатов на пост министра обороны США в администрации Байдена является отставной генерал Ллойд Остин. Газета Politico в понедельник информировала, что демократ решил выдвинуть на пост шефа Пентагона именно Остина. Генерал в 2013-2016 годах возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ). В случае выдвижения и последующего утверждения кандидатуры Сенатом Конгресса США Остин станет первым темнокожим на посту министра обороны США.