Индексы в Нью-Йорке подросли на фоне новости о начале применения вакцины от COVID-19
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже подросли незначительно к закрытию сессии во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones поднялся на 104,09 пункта (+0,35%) и остановился на уровне 30 173,88. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 10,29 пункта (+0,28%), до отметки 3 702,25. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 62,83 пункта (+0,50%), до уровня 12 582,77.
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 0,10%, до $45,66 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото, напротив, выросла на 9,50%, до $1 875,50 за тройскую унцию.
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