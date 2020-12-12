Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

США 12 декабря 2020 06:28 (UTC+04:00)
Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу разнонаправленным движением основных котировок в свете неопределенности относительно выделения в США средств на стимулирование экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones повысился на 31,21 пункта (0,10%), до 30 030,47 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 8,66 пункта (0,24%) и оказался на отметке 3 659,44 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 27,94 пункта (0,23%), до 12 377,87 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:33 по времени Восточного побережья США (00:33 мск) цена поставок энергоносителя в январе снизилась на $0,19 (0,41%), до $46,59.

Как отметила главный специалист по инвестициям компании Barrett Asset Management Эми Конг, неуверенность инвесторов связана с тем, что пока нет ясности относительно того, чем завершится в США обсуждение пакета мер по стимулированию экономики на сумму $900 млрд. "Сейчас все больше внимания сосредоточивается на том, поступит или нет поддержка со стороны федеральных властей", - привела ее слова газета The Wall Street Journal.

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