Полиция Вашингтона задержала более 20 участников акций сторонников и противников Трампа

Силы правопорядка Вашингтона задержали за субботу 23 участника митингов в центре города. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис мэра федерального округа Колумбия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере 23 человека были задержаны за действия, связанные с протестами, - информировали власти. - Шесть граждан совершили нападения на полицейских, 10 напали на других граждан, четыре человека задержаны за участие в беспорядках". При этом несколько митингующих пострадали, в их числе полицейские. Одному из правоохранителей попало в глаза струей из перцового баллончика.

В Вашингтоне прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа. Республиканцы, в числе которых были представители ультраправого движения Proud Boys, собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Высшая судебная инстанция в пятницу отклонила иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре итогов голосования в стране. Оппоненты действующей американской администрации разместились около Black Lives Matter Plaza. После начала стычек между протестующими полиция оттеснила толпу от близлежащих к Белому дому кварталов.