Почти 2,8 тыс. рейсов отменили в США 16 февраля из-за непогоды

Почти 2,8 тыс. рейсов отменены в США во вторник из-за резкого похолодания и ухудшения погодных условий. Соответствующие данные опубликованы на портале FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности, по его информации, в аэропортах Соединенных Штатов отменены 2 788 рейсов. В основном изменения в расписании коснулись аэропортов в Далласе и Хьюстоне (оба - в штате Техас), Атланте (Джорджия), Денвере (Колорадо), Чикаго (Иллинойс), Майами (Флорида). Не исключено, что в течение дня количество отмененных рейсов вырастет. В понедельник в США были отменены свыше 3,8 тыс. рейсов.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек.