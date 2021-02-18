В Пентагоне не исключили продолжение переброски стратегических бомбардировщиков в Норвегию

Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат дислоцировать на временной основе свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это все касается конкуренции [великих держав]. И если я вам скажу точно, когда это произойдет, я не смогу конкурировать, так как вы, ребята, об этом сообщите. Я бы предпочел, чтобы наши [потенциальные] противники ломали головы", - отметил Браун.

"Хочу гарантировать, - подчеркнул он, - что фигуры передвигаются на шахматной доске на регулярной основе, а не стоят как вкопанные, из-за чего мы были бы очень предсказуемыми". "В этом и заключается прелесть воздушной мощи - в способности действительно перемещаться в любую точку в любое время. Можете ожидать, что увидите дальнейшие вылеты [американских] бомбардировщиков по всему миру, чтобы так оно и было", - добавил начальник штаба американских ВВС.