Минфин США внес в санкционный список два госпредприятия Мьянмы

США расширили в среду санкции против Мьянмы, добавив в ограничительный список два госпредприятия. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одно из предприятий занимается деревообработкой, другое - жемчугом.

Согласно опубликованному заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, администрация продолжит перекрывать каналы финансирования мьянманских военных и "привлекать к ответственности за переворот и насилие". "Продолжим поддерживать народ Бирмы [так США называют Мьянму] в их усилиях по недопущению этого захвата власти, - сказал Блинкен. - Призываем военных прекратить насилие, освободить всех несправедливо задержанных и восстановить демократический путь Бирмы".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.