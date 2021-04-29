В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг у берегов Северных Марианских Островов в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее оценкам, эпицентр стихии находился на расстоянии 356,5 км к северу от острова Сайпан, на котором проживают 48,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 178,6 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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