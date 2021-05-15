Штаб-квартира ООН пока не собирается отказываться от масочного режима

Масочный режим пока сохранится в штаб-квартире ООН, несмотря на заявление президента США Джо Байдена о его отмене для полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Пока это правило еще не действует в штаб-квартире, хотя мы, конечно, рады услышать соответствующее заявление от Белого дома", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что секретариат ООН руководствуется прежде всего решениями штата Нью-Йорк, которые имеют приоритет в вопросе отмены коронавирусных ограничений.