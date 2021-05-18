Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от компаний $90 млн выкупа

Группа хакеров DarkSide, которая, по версии властей США, стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за все время своей деятельности смогла получить по меньшей мере $90 млн в качестве выкупа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, за девять месяцев по меньшей мере 47 компаний стали жертвами вымогателей, средняя сумма выкупа за восстановление доступа к своим системам составляла около $1,9 млн, которые перечислялись злоумышленникам посредством криптовалюты Bitcoin.

Отмечается, что так как некоторые транзакции на счета DarkSide могли быть не замечены, то цифру в $90 млн можно считать нижним порогом той суммы, которую хакеры смогли получить от использования своих вирусов-вымогателей.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила о том, что группа DarkSide была расформирована после того, как лишилась доступа к своим серверам.

Кибератака на Colonial Pipeline была осуществлена с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Как сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере около 5 млн долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным.