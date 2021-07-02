Госсекретарь США обсудил с главой МИД Узбекистана ситуацию в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудили в четверг на встрече в Вашингтоне ситуацию в Афганистане и двусторонние отношения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У США и Узбекистана серьезные общие интересы в сфере региональной безопасности, особенно связанные с Афганистаном, - сказал Блинкен во время протокольной части. - Узбекистан является лидером в сближении стран региона в области экономики и инфраструктуры, что мы тоже обсудим, равно как и двусторонние вопросы".

Камилов в свою очередь отметил, что у межведомственной делегации Узбекистана в Вашингтоне "широкая повестка". "Мы собираемся обменяться мнениями о состоянии и будущем наших отношений. Мы уделим серьезное внимание безопасности в Центральной Азии, - сообщил он. - Многое изменилось в мире и регионе. Конечно, мы обменяемся мнениями о ситуации в Афганистане".

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что они покинут страну к 11 сентября. В 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.