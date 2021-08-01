Член Конгресса США провела ночь у Капитолия, требуя продлить мораторий на выселение

Член Палаты представителей Конгресса США Кори Буш (демократка, от штата Миссури) провела ночь с пятницы на субботу на ступенях перед зданием Капитолия, протестуя таким образом против прекращения действия моратория на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщилo агентство Reuters.

"Сегодня к полуночи, если ничего не произойдет, если Палата представителей, Сенат или администрация не предпримут каких-то действий, 7 млн человек окажутся под угрозой выселения", - заявила Буш, которая, как поясняет агентство, до начала своей политической карьеры сама трижды оказывалась без жилья и была вынуждена вместе с детьми ночевать в машине. Выразить солидарность с женщиной пришли также ее коллеги-демократки Аянна Прессли (от Массачусетса) и Ильхан Омар (от Миннесоты).