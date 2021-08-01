Главный инфекционист США считает, что в стране не будет нового локдауна

Соединенные Штаты смогут избежать введения новых локдаунов несмотря на то, что в стране сейчас наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма "дельта". Как заявил в воскресенье директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, большой процент вакцинированных людей позволит удержать ситуацию под контролем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что мы увидим введение новых локдаунов. Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой", - сказал он в интервью телеканалу ABC, однако подчеркнул, что "ситуация продолжит ухудшаться".