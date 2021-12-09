В США отметили опасность 5G

Помехи от связи 5G могут негативно повлиять на оборудование в самолетах и представлять угрозу безопасности в гражданской авиации. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) предупредили авиаперевозчиков и операторов связи о потенциальной опасности стандарта пятого поколения. Специалисты выявили обеспокоенность, что помехи от 5G могут повлиять на критическое оборудование на самолетах, например, радиовысотомеры.

В FAA рекомендовали пересмотреть руководства по летной эксплуатации самолетов и вертолетов, чтобы учесть влияние нового стандарта связи.